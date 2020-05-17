"الوطنية للطرق": 2.7 مليون جنيه تكلفة الحارة الواحدة بطريق السويس

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن تكلفة الحارة المرورية الواحدة 2.7 ملايين جنيه في طريق السويس، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تدشن الطريق لتحصيل الأموال من المواطنين، حيث إن قيمة ما يدفعونه لا يتناسب وتكلفة إنشائه وصيانته.

وأضاف أنور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "مثلا طريق الجلالة، بنحصل منه 25 جنيه للسيارة والتدفق ضعيف، يعني لو بنخطط نجيب تمنه بالرسوم، يبقى على 600 سنة".

وأشار، إلى أن هناك 50 ألف سيارة تمر على طريق السويس يوميًا، موضحًا أن أحد أسباب التكدس هو ظروف شهر رمضان وحظر التجوال: "التوقيتات بتبقى محكومة للناس، وفترة الحظر خلت الناس كلها محكومة، ولكن في الوقت العادي مش هنلاقي الزحمة في الوقت ده، وعدم التقبل للوضع لم يساعدنا، الواحد بيأثر في 1000".