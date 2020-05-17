رئيس "الوطنية للطرق": مش عاملين كارتة السويس عشان نلم فلوس

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إنه عندما يجرى تدشين بوابات التحصيل "كارتات"، على غرار كارتة طريق السويس، يراعى فيها البعد الأمني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "كان لازم يتعمل حاجة حضارية، ويكون التدفق المروري منظم، وفي المقام الأول الكارتة مرتبطة بالأمن القومي، وبالنسبة للفلوس، مفيش فلوس خالص، والاشتراك الشهري 80 جنيه بس".

وتابع: "اخترنا مكان الكارتة لإحكام السيطرة على كافة الطرق، حيث إنها مراقبة بالكاميرات، والكابينة تحتوي على 3 كاميرات، مخصصة للوحة السيارات، الموظف، وسائق سيارات لضمان الأمن العام".

وأردف: "مخترناش المكان عشان نلم قرشين، والموضوع مدروس، ولو مش مدروس مكنش اتعمل على بوابات تانية والدنيا ماشية زي الفل، ونراعي كل الناس وكافة المستويات".