محافظ الشرقية: توزيع 8 آلاف كرتونة غذائية للفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور ممدوح غراب، إننا في المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك هنعدي" والمرة السابقة صندوق تحيا مصر قدم حوالي 6000 كرتونة، واليوم يقدم قافلة بها 8000 كرتونة وسلع غذائية بالإضافة إلى 8 أطنان من البطاطس، ويتم توزيعها من خلال التضامن، الهلال الأحمر، الأورمان، المجتمع المدني على الفئة المحتاجة لهم.

وأضاف غراب، خلال لقائه مع كاميرا إكسترا نيوز في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يوجد جدول موضوع وسيتم التنفيذ في وقت سريع وتسليمهم، لافتاً إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال صندوق تحيا مصر قامت بدور كبير جداً في الفترة الصعبة التي نمر بها خاصة في ظل وجود العمالة غير المنتظمة.

كما تمني أن تكون هذه القافلة ناجحة كما تعودنا دائما ونأمل أن يكون هناك مرحلة رابعة ويتم توزيع فيها أيضاً صناديق الخير والتي يستفيد منها أعداد كبيرة.