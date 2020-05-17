أنغام عن أعمالها المقبلة: فيه مفاجأة حلوة خلال اليومين الجايين

تحدثت الفنانة أنغام عن أعمالها المقبلة، معبرة عن حيرتها في طريقة تقديم أعمالها المقبلة وطريقة طرحها في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "كل حياتنا بقت أونلاين وممكن نعتمد على الأونلاين في الفن ونعمل حفلة لطيفة ونعمل غناء وممكن نقدم أغاني متصورة في الاستديوهات".

وأضافت: "مش موقفة شغل لكن بغني أغاني وبحط صوتي عليها وحريصة بكل أشكال الحرص الممكنة أنا ومهندس الصوت والناس اللي في الاستديو وبنفكر نقدم حاجة في العيد".

وكشفت أنغام عن تقديمها مفاجأة خلال الأيام المقبلة: "فيه مفاجاة حلوة خلال اليومين الجايين نعلن عنها".