"الوطنية للطرق": السيسي رفض صرف 25 مليون لتلميع علامات "إسكندرية الصحراوي"

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن صيانة الطرق تتكلف الكثير من المبالغ، لافتا إلى أنه منذ 7 سنوات كان طريق مصر- الإسكندرية تم عمله، "ولما جبنا شركة علشان تلمع العلامات الإرشادية كانت عاوزة 25 مليون جنيه في السنة، وما وفقناش والرئيس ساعتها قال إحنا ندفع 25 مليون علشان واحد يجي ينضفلنا الطريق أومال فين إحنا والفلوس دي لو خدناها على سنتين وجبنا بيها مجموعة مكانس هيبقي اكتفاء ذاتي وبالفعل هذا الكلام حصل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي شركات تنزل تنظف الطرق ولكن الشركة الوطنية للطرق هي من تتولى ذلك والصيانات البسيطة والشروخ وأن الطريق شغال ومستمر منذ 10 سنوات بسبب الصيانات التي تتم له.

وتابع، أن الطرق السريعة التي عليها التي عليها تخصيص رسوم طبقا للتعليمات الموجودة والقانون تقوم بالصرف على باقي الطرق التي ليس عليها رسوم، "مش طريق السويس بيصرف على السويس بس ده بيصرف على طرق مصر كلها، علاوة على أن الخطة الاستراتيجية لهذه الطرق تكلفتها عالية جدا على الدولة ودي راحة وخدمة المواطن والطرق دي اقتصاد".

واستكمل، أنه يوجد خطة للحفاظ على الطرق وأهم شيء الصيانة والمتابعة، وأنه منذ غدا سيتم وضع مجموعة كبيرة للتوجيه، ولا يوجد توقيت معين للإنتهاء من طريق السويس.