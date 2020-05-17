تعرف على أفضل وقت لقبول الدعاء في رمضان.. قبل الإفطار بقليل

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا جاء فيه: "متى يكون الدعاء أرجى للقبول، أيكون قبل الفطور في رمضان أم بعده؟".

وأجابت لجنة الفتوى، أنَّ الدعاء مستجاب في جميع الأحوال، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده؛ لحديث رسول الله "صل الله عليه وسلم": "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمّا إن يُعجّل له دعوته، وإمّا أن يدخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنهُ من السوء مثلها" رواه أحمد.

وأضافت لجنة الفتوى: "في شهر رمضان الدعاء الذي يكون أرجى للقبول هو الذي يكون من الصائم قبل الإفطار بقليل، لحديث رسول الله "صل الله عليه وسلم": "ثلاثةٌ لا تردّ دعوتُهم: الصائم حين يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" رواه الترمذي وحسّنه.