ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع 4 أطفال بينهم شقيقين بأسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، من إلقاء القبض على قائد سيارة ملاكي تسبب في مصرع 4 أطفال بينهم شقيقين في حادث تصادم وقع مساء أمس إثر اصطدام سيارة ملاكي كان يقودها بعمود إنارة أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر في محافظة أسيوط.

اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط كان قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووقوع وفيات أطفال أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث اصطدام السيارة رقم ١٢٧٣٨٨ ملاكي أسيوط بقيادة "ص.ع.م.ع" مقيم بمركز أبنوب بعمود إنارة ومصرع 4 أطفال كانوا بجوار العمود وهم كل من "أسامه نصر فيصل ١٢ سنة- عبد الرحمن محمد فيصل 8 سنوات- كريم محمد فيصل ٧ سنوات- محمد أحمد عبدالناصر ١١ سنة" بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.

ونجم عن الحادث أيضا إتلاف عامود كهرباء نتيجة اصطدام السيارة به وجار تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة والتحفظ على السيارة بمركز الشرطة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة السرعة الزائدة.

وتمكن فريق مباحث المركز اليوم، من تحديد مكان المتهم وجرى إلقاء القبض عليه، تحرير المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

ومن جانب آخر أكد مصدر من الأهالي لـ"الوطن" أن والدة الطفلين الشقيقين من ضحايا الحادث فور علمها بنبأ وفاة طفليها أصيبت بأزمة قلبية وتوفيت في الحال.