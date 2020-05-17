مختار نوح: 2020 نهاية التنظيمات والجماعات المتطرفة في مصر

قال الدكتور مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إنه "كان له صديق دكتور في الأزهر، وكان بيجيب ورق الطلاب لتصحيحه في البيت، هذا اتفاق غير قانونى لأن صديقى الدكتور بياخد فلوس على ذلك، شاركت في هذا الفساد الموجود والجريمة، وكنا بننجح الطلاب وكنت أصحح مادة الشريعة والفقة، ونجحت أغلب الحالات وكلهم مش عارفين يكتبوا إملاء ونجحتهم لأن الفساد جر الفساد، كنت وقتها شاب صغير وتبت الآن".

وأضاف نوح خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الأزهر محتاج تغيير ويجب مساعدة شيخ الأزهر والأوقاف زى اللى عنده عزب ومعندوش فلاحين، مشيراً إلى أن، "القاعدة الفقهية الثابتة لا تجيز نقل الفتوى من زمان لزمان أو من شخص لشخص، وفتاوى ابن تيمية غير صالحة وانتهت وذكره لا يجوز".

وتابع، "ابن تيمية مش بيقول قرآن دا فتاوى ورأى شخصى يتم تطبقها على حالة عن حالة أخري فالمجرم غير المجرم والمتهم غير المتهم والحكم غير الحكم والفتوى مرتبطة بالزمان والمكان".

واستكمل، أن 2020 سيكون عام نهاية التنظيمات والجماعات المتطرفة في مصر، موضحاً أننا نواجه مشكلة في بعض كتب الأزهر، فالأزهر مطالب بدور كبير في الانتقال للقضايا القائمة والآن، وقيادة المتجمع على الفضيلة".