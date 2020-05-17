الشرقية: غرامة 5 آلاف جنيه وإلغاء خطوط السير للميكروباصات بسبب الكمامة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم إخطار جميع المواقف في المحافظة بعدم السماح لأي شخص ركوب أتوبيس أو ميكروباص بدون كمامة، ومنح فرصة 48 ساعة كي تصل رسالته لجميع المواقف، موضحًا أن هناك غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه حتى 5000 جنيه، على السائقين وستصل إلى إلغاء خطوط السير بالنسبة للميكروباص الذي سيخالف هذا الإجراء.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة " الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه وفر الكمامات بسعر 2 جنيه كي يتمكن الجميع من شرائها بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة، وتم توزيعها مجانا على المواطنين غير القادرين على شرائها، من أجل البدء في تطبيق الغرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القرار خاص بالمحافظة فقط.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذا الإجراء يُعد احترازيًا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أن بعض المواطنين لا يزالون يتجاهلون التعليمات ولا يعلمون حجم وخطورة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هيئة المرور بعمل أكمنة لمتابعة السيارات التي تسمح للمواطنين بعدم ارتداء كمامات داخل السيارة، وتم سحب رخص من بعض الميكروباصات طبقا للقرار، حيث تم سحب 17 رخصة حتى الآن.