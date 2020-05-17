آسر ياسين يدعم محمد رمضان: "مستني رضوان البرنس ينتقم"

تفاعل الفنان آسر ياسين، مع أحداث مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي على شاشة "DMC"، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال " أنا شخصياً مستني رضوان البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع عشان لسه بصور مسلسل 100 وش".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجيي.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.