بدء أعمال رصف الطرق لمشروع "الإسكان الاجتماعي 1" بمنطقة الـ290 فدانا بـ15 مايو

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنّه تم البدء في أعمال رصف الطرق لمشروع الإسكان الاجتماعي (1) بمنطقة الـ290 فدانا، تزامنا مع قرب انتهاء المرافق وأعمال الرصف بالمنطقة رقم (2).

وأشار المهندس السيد همام إلى أنّ جهاز مدينة 15 مايو لا يدخر جهدا لإنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، ويهدف لإنجاز الخطة الموضوعة لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بمناطق أراضي ووحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للفائزين بها في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنّ ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بالمشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.