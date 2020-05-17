شحاتة المقدس: "الميكروبات اللي جوه جسم الزبالين تحميهم من كورونا"

حالة من القلق تفشت في منطقة الزبالين بالمقطم التابعة لمحافظة القاهرة، عقب إصابة 10 أشخاص في المنطقة بفيروس كورونا المستجد، حسبما قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين.

ولفت "المقدس" إلى أن جميع المصابين ليسوا من الزبالين، مشيرا إلى أن العمل في جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات، يسير هناك حتى الآن على أكمل وجه.

وأضاف لـ"الوطن"، أن العدوى انتقلت للمصابين عن طريق سائق سيارة تعمل بشركة أوبر، يقطن منطقة الزبالين، بعدما خالط أحد الزبائن المصابين فنقل الفيروس لشقيقته، ما أدى إلى إصابة فتاتين تعملان في مصنع ملابس، ثم نقلتا العدوى لأهلهما.

ونوه بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الحميات والصدر بالعباسية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل فريق من الأطباء والصيادلة والممرضين من أبناء المنطقة، وعزل أقارب المصابين في منازلهم، ومتابعة حالتهم الصحية، للحد من الاختلاط وتفشي الفيروس.

وتابع: "الميكروبات اللي جوه جسم الزبالين تحميهم من كورونا، وأطالب الدولة بمزيد من الاهتمام بهم، فلا يجب إصابة أيا منهم لأنهم ينتقلون بين البيوت، ولعدم انتشام الخوف بين السكان وتراكم القمامة في الشوارع، لذا نطالب بصرف كمامات وقفازات وأحذية بلاستيكية، رواتب الزبالين 1500 جنيه ولن تمكنهم من شراء وسائل الوقاية يوميا".