إصابة 11 شخصا جراء انفجار في مدينة لوس أنجلوس

أصيب 11 رجل إطفاء بحروق في انفجار ضخم، وقع مساء أمس، خلال حريق اندلع في مركز تجاري في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن قائد فرق الإطفاء إيريك سكوت اشتعلت النيران في المركز التجاري المكون من طابق واحد في شارع إيست بويد وسط المدينة وقال: "دعيت فرق الإنقاذ لإخماد الحريق إلا أن انفجارا كبيرا حدث لسبب غير معروف، ما دفع رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة".

ومن جانبه كشف المتحدث باسم رجال الإطفاء، نيكولاس برانج، بأن نحو 230 من رجال الإنقاذ يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو.

وبحسب الوكالة يضم المبنى نشاطا تجاريا يبيع أدوات التدخين والتدخين بالبخار بما في ذلك زيت عسل البوتان، وهو شديد الاشتعال.

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلامية بأن الانفجار الذي وقع كان قوياً لدرجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وذكرت الوكالة أن رجال الإطفاء مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.