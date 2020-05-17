"Global Citizen Talks"..الشباب والرياضة تطلق أول برنامج لايف بالإنجليزية قريبا

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لإطلاق برنامج "المواطن العالمي" Global Citizen، الذي يتم بثه باللغة الإنجليزية بشكل مباشر علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (pages facebook, Instagram,Twitter, youtube ,Linked in)، والذي يستضيف صناع القرار وشخصيات عالمية في عدة مجالات مختفلة حول العالم ومن مصر.

ويهدف البرنامج لدعم مفهوم الوحدة والمشاركة العالمية، وتوجيه رسائل إيجابية لشباب العالم من القاهرة، وعرض تجارب شبابية ناجحة عالميا، وتوسعة المحتوى الثقافي بين الشباب بشكل تفاعلي، إضافة لمد جسورالتواصل بين الشباب من خلال تحقيق التواصل الفعلي والاحتكاك المباشربين الشباب من مختلف خلفياته، وإعداد كودار وقيادات شبابية ذات قدرة على إحداث تغيير على أرض الواقع.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان وزارة الشباب بأهمية دور الشباب في مواجهة الأزمات العالمية، وأن يكونوا في طليعة عملية نشر الوعي بمخاطر الأمراض وطرق الوقاية وتصميم البرامج التي تستجيب للاحتياجات المختلفة سواء صحية أو اقتصادية أو مجتمعية أو سياسية.