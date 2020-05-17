إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين ..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (1241) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مفرمة لفرم الدواجن كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,250 طن سلع غذائية "مفروم دواجن – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2,132 طن سلع غذائية "جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (6,350 طن منظفات صناعية "جلسرين – كلور – مطهرات – صابون سائل" مستلزمات إنتاج ، 1200 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بتجميع كمية كبيرة من الأقماح المدعمة المستوردة قدرها (10) طن والمخصصة لصناعة الخبز البلدى المدعم محظور تداولها بالأسواق بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء .. قدرت بقيمة مالية قدرها (38000 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.