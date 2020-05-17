العراق يطلق عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في صحراء الجزيرة

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم، عملية أمنية مشتركة واسعة لتفتيش صحراء الجزيرة الواقعة بين ثلاث محافظات عراقية هي"الأنبار ونينوى وصلاح الدين" وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، إن العملية التي تنفذ بإشراف قيادة العمليات المشتركة تشمل مناطق "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات".

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن العملية التي انطلقت من أحد عشر محوراً، تنفذ بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية العراقيين، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.