فيديو.. سيارة تابعة لحي الدقي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بكورونا

تداول بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو لسيارة تابعة لحي الدقي بمحافظة الجيزة، تحذر من خطورة فيروس كورونا المستجد، حاملا مكبر صوت من خلال سيارة نصف نقل.

وتابع: "من الضروري المحافظة على التباعد المكاني مسافة لا تقل مترين مع جميع النقاط، وتجنب الأماكن المزدحمة وضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل".

وواصل: "ضرورة المحافظة على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية ووضعها بعد الاستخدام في كيس لحين التخلص منها، غسل الأيدي لمدة 20 ثانية على الأقل التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات للمنازل مع التهوية الجيدة وتجنب لمس العين والأنف والفم، حفظ الله مصر، محافظة الجيزة، رئاسة حي الدقي بالتعاون مع إدارة الدقي الصحية".