القبض على 19 شخصا خلال احتجاج على التباعد الاجتماعي في لندن

ألقت شرطة لندن القبض على 19 شخصا، أمس، لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيفا طفيفا للإجراءات.

وقالت الشرطة إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال لورانس تايلور نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة في بيان "كان مخيبا للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيا في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة".

وأضاف "اتخذ الضباط مرة أخرى نهجا محسوبا وحاولوا حث المجموعة على التفرق. لم تكن لديهم أي نية للقيام بذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى إلقاء القبض على 19 شخصا".

وحدد جونسون يوم الأحد الماضي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام، ويُسمح الآن للأشخاص في إنجلترا بالالتقاء بشخص آخر من أسرة مختلفة في إحدى الحدائق. ومع ذلك، يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بموجب القواعد، ولا يُسمح بتجمع مجموعات كبيرة.

وقال تايلور إن المتظاهرين يمثلون أقلية واجهتها الشرطة يوم السبت.

وتابع، قائلا "كان من دواعي سرورنا أن نرى الناس يلتزمون إلى حد كبير بتوجيهات الحكومة"