 نائب يشيد بنجاح "الزراعة" في إحياء مشروع البتلو

أشاد عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على صرف مبلغ 102 مليون و132 ألف جنيه لتمويل 405 مستفيدين، لشراء وتغذية 6061 رأس ماشية بغرض التسمين.

ووجّه مرشد، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه صاحب الفضل الأول في إصدار تكليفات للحكومة بدعم وإحياء المشروع القومي للبتلو، ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية، ولتقديم مشروع نموذجي لهم.

وأشاد النائب بنجاح السيد القصير في تنفيذ التكليفات الرئاسية، خاصة أنّ جملة ما تم تمويله للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو بلغ نحو مليار و60 مليون جنيه للبتلو المحلي، وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثيًا وسريعة النمو.

وأكد أنّ نجاح مشروع البتلو ستكون له آثاره الإيجابية على إحداث التوازن في أسعار اللحوم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يلجأون لرفع أسعار اللحوم دون مبرر.

وقال النائب، إنّ كثرة منافذ بيع اللحوم بأنواعها والدواجن، سواء المنافذ التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية، أدى إلى بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة وفي متناول الطبقات.

ووجّه مرشد، أنّ التحية والتقدير للقائمين على هذه المنافذ بعد زيادة المعروض من مختلف المنتجات عن الطلب، ما ساهم بشكل كبير في إحداث توازن كبير في أسعار جميع أنواع السلع والمنتجات.