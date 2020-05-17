الكهرباء تعلن تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى شمال سيناء

فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (162832) مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم :

· إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض.

· إضافة 4334 كم موصلات جهد متوسط.

· إضافة 4524 كم كابلات جهد منخفض.

· إضافة 1686 كم كابلات جهد متوسط.

· إضافة 309 عامود جهد منخفض.

· إضافة 142 عامود جهد متوسط .

· إضافة 10 محولات قدرات مختلفة .

· إضافة (1) موزع حلقى .

· إضافة 8 صناديق توزيع جهد منخفض .

· إضافة 6 سكينة ثلاثية .

هذا وقد بلغت التكلفة الإستثمارية لهذه الأعمال أكثر من 6 مليون جنيه مصرى .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة .