السودان يعرب عن أسفه لمقتل مواطنين.. ويتعهد بالتحقيق

أعربت القوات المسلحة السودانية عن أسفها لمقتل مواطنين "اثنين" في ارتكاز أمني في العاصمة الخرطوم، أمس، حيت تعهدت بالتحقيق مع فرد القوات المسلحة الذي أطلق النار، لعدم الانصياع لتعليمات التوقف.

وقال العميد ركن عامر الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، إنه في إطار انتشار القوات حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت مركبة "توك توك" مسرعة دون توقف إحدى نقاط الارتكاز الساعة التاسعة مساء، وكان بداخلها السائق ومواطن آخر.

وأوضح أنه نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق أحد الأفراد طلقات نارية أدت إلى إصابة من كان بالمركبة، وجرى نقلهما للمستشفى، حيث توفيا.

وشددت القوات المسلحة السودانية، في بيانها،على أن الأخطاء القانونية سينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، وأنه لا أحد فوق القانون.

وأكد أنه جرى التحفظ على الفرد الذي أطلق النار، وفتح بلاغ بالحادثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل العدالة للجميع، داعيا المواطنين إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجوال.