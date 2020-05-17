كيف تصلي صلاة العيد في المنازل؟.. هيئة كبار العلماء تجيب

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية وواجبها الديني.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنّه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد.

وعن كيفية الصلاة، أوضحت الهيئة أنّه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية؛ لما رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا.