أبرزهم "فراج".. نواب يعتذرون عن حضور جلسات البرلمان اليوم وغدا

تقدم عدد من نواب البرلمان باعتذرات لعدم تمكنهم من حضور جلستي البرلمان اليوم وغدا لأسباب مختلفة.

وتضمنت الأسماء المعتذرة عن حضور جلستي البرلمان، الدكتورة شيرين فراج لإصابتها بفيروس كورونا، والنواب المخالطين لها، وبينهم طلعت خليل، أحمد طنطاوي الذي يخضع للعزل المنزلي.

وكانت الجلسة البرلمانية بدأت قبل دقائق، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في ضوء التداعيات الاقتصادية لمجابهة فيروس كورونا، وشملت تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذي يهدف لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.