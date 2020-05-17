الصلح بين أطراف عائلة بقليوب في خلاف بسبب الأراضي الزراعية

نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات والمشايخ بقرية ميت نما بقليوب فى احتواء خصومة عائلية بسبب مشاجرة على أرض زراعية وإتمام الصلح بين أطراف عائلة الديب حيث تم فتح قنوات اتصال بين أطراف العائلة لإتمام الصلح بينهما بمشاركة عضو من لجنة المصالحات بالمديرية على خلفية حدوث مشاجرة بين العائلتين.

ترجع أحداث المشاجرة لخلافات بين طرفين من عائلة الديب بسبب حدود فاصلة بين أراضي زراعية، والتي نجم عنها إصابات في الواقعة التي شهدتها قرية ميت نما.

أجريت جلسة الصلح ووسط اجراءات احترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى بين الطرفين بمنزل الحاج فاروق الديب بالقريه وبحضور أهلية الطرفين وعضومن لجنة المصالحات بالمديرية والمقدم اسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر وأقسموا على كتاب الله أن يكون الصلح ناهيا للنزاع القائم بينهم.