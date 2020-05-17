حي ثان الإسماعيلية يواصل حملات النظافة والتطهير بالشوارع

أعلن العميد أحمد شعيب رئيس حى ثان، أنة تم اليوم الأحد الموافق 17 مايو، تنظيم حملة لقص وتهذيب الأشجار بمداخل المحافظة بطريق بورسعيد والدائري بنطاق دائرة الحي، تحت إشراف المهندس رمضان السيد نائب رئيس الحي، وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأكد شعيب على مواصلة حملات النظافة بكافة قطاعات الحى وإزالة الأتربة والرتش من الأماكن التى يتم رصفها أو إنشاء بعض المبانى الحكومية أو الأهلية وإزالة القمامة بشكل دائم من كافة القطاعات بالحى وشن حملات تطهير وتعقيم بشوارع هدى شعراوي والمنصورة وطنطا ومناطق العبور وحى السلام وهى الأماكن التى بها نسبة كبيرة من المواطنين.

وأوضح شعيب أن هناك حملات يتم تنظيمها لمراقبة الأسواق وعدم التزاجم وتوعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.