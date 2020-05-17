"عبدالعال" يكلف "صحة النواب" بحل أزمة أطباء التكليف

كلف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بدعوة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة ونقيب الأطباء لبحث حل مشكلة "أطباء التكليف".

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "الأمر يحتاج إلى النقاش، ويمكن للجنة البرلمانية أن تجتمع في أي وقت على أن يحضر الاجتماع أعضاء نقابة الأطباء ووزيرة الصحة".

وعقب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة قائلًا: "طالبنا بعقد لقاء مع وزيرة الصحة ،لكنها اعتذرت لظروف العمل في الوزارة بسبب جائحة فيروس كورونا وسيتمّ عقد اجتماع آخر".

وعاود رئيس مجلس النواب الحديث قائلا: "الوزيرة مضغوطة نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة والدكتور العماري لديه خبرة ونفس الحال لنقيب الأطباء، وعلينا البحث عن حل يرضي جميع الأطراف".

وتابع عبدالعال: "لا يمكن أن يستمر الأمر على وضعه الحالي"، موضحًا "انفقنا على أطباء التكليف الكثير ويعيش العالم مرحلة خطف الأطباء ولابد من حل قدر الإمكان لتحقيق المصلحة العامة".