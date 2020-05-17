وقف معاملات الليرة التركية ببعض البنوك الأوروبية

قرر بنك "Euroclear Bank" ومقره بلجيكا ومؤسسة "Clearstream Banking" ومقرها في لوكسمبورج إيقاف معاملات الليرة التركية الدولية.

وفي البيان الذي أصدرته الشركة التي مقرها في لوكسمبورج، أوضحت الشركة أن هذا القرار قد اتخذ بسبب حالة عدم الوضوح في إجراءات مراقبة رؤوس الأموال الموجودة في تركيا.

في الوقت نفسه جاء هذا القرار بعد الهبوط السريع لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ووصوله لمستويات لم يشهدها من قبل حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة التركية 7.26 ليرة للدولار الواحد.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/avrupali-iki-sirketten-flas-turk-lirasi-karari-279681h.htm