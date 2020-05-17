مطار برج العرب يستقبل ثاني رحلات إعادة المصريين العالقين بالسعودية

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية تابعة للشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، قادمة من مطار الرياض الدولي، وعلى متنها 297 مصريًا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت مصادر بمطار برج العرب الدولي، أنَّ رحلة مصر للطيران وصلت إلى المطار قادمة من الرياض وعلى متنها 297 مصريً كانوا عالقين هناك، وتمّ إنهاء إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي فحوصات طبية عليهم داخل صالة الوصول.

وبينت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار برج العرب، استقبل قبل قليل الرحلة الأولى للجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني، قادمة من مطار جدة الدولي وتقل على متنها 297 مصريًا عائدين من المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يُشار إلى أنَّ سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.