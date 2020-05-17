أطقم طبية أزهرية لمساندة الصحة: 4 بالعجوزة و3 بالشيخ زايد وفريق بدمياط

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر، إنّ هناك تعاون تام بين جامعة الأزهر ومؤسسات الدولة.

وأضاف صديق، لـ"الوطن": "لدينا أطقم طبية تتعاون مع المستشفيات الأخرى، ولدينا 4 فرق طبية بعزل العجوزة، و3 فرق طبية بعزل الشيخ زايد، وفريق بعزل الأزهر التخصصي، وهناك فريق في عزل أبوتيج بأسيوط، وفرع الأزهر بدمياط".

تابع: "أتوجه بالشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمتابعته المستمره للجامعة خلال فترة أحداث كورونا، وإصدار تعليماته بتخصيص مستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعزل الطبي".

وزاد: "أتقدم بالشكر لجيش مصر الأبيض المتمثل في الأطباء وطواقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، ولأساتذة الطب بجامعة الأزهر الذين شاركوا في توقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيات وزارة الصحة".