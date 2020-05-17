استقرار أسعار الذهب محليا وعيار 18 يسجل 649 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الأحد، بسبب إغلاق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث ثبت سعر أعيرة الذهب منذ مقارنة بنفس معاملات صباح اليوم، وسجل عيار 18 سعر 649 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأحد، والتي سجلت استقرارا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 863 و865 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 755 و757 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 647 و649 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و56 جنيها.