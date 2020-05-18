حظك اليوم الإثنين 18-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بشدة قلقه على المقربين منه، كما أنه يستطيع تنظيم وقته بشكل مثالي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الحظ ويمدك ذلك بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.