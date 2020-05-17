فرنسا تسجل 483 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا، قفزة كبيرة وحادة في حالات الوفاة اليومية جراء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 483 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية في تصريحات وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت بواقع 483 حالة وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات، و10642 في دور المسنين.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19432 إلى 19361، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2132 إلى 2087 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.