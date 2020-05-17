خروج 13 حالة جديدة من مدينة شباب الطود بعد تعافيهم من كورونا بالأقصر

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، منذ قليل، خروج 13 حالة جديدة، بعد تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مقر المدينة الشبابية الدولية، بمدينة الطود.

وأوضح خليل أبو زيد، مدير المدينة الشبابية أنه بلغ أعداد المتعافين من المدينة حتى الآن، نحو 73 متعافيًا من كورونا، وما زال الفريق الطبي يقدم الخدمات اللازمة للمصابين، لشفائهم قريبًا.

وكان مستشفى العزل الصحي بإسنا، أعلن منذ قليل، خروج 21 حالات، ومغادرتهم المستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الفيروس، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية، على مرتين متتاليتين.