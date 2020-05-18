وحدة الورش الإنتاجية بجامعة طنطا.. "ابتكارات واكتفاء ذاتي وتدريب"

وحدة الورش الإنتاجية والصيانة، في كلية الهندسة بجامعة طنطا، تعد واحدة من أهم وحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بصفة عامة وكلية الهندسة بصفة خاصة، ويتم الاعتماد عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج كل مستلزمات الجامعة وكلياتها من مقاعد ومكاتب وتربيزات ومدرجات للطلاب.

تلك الوحدة تحقق منها الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة اكتفاء ذاتيا في صناعة مقاعد الطلاب وكراسي وتربيزات ومدرجات الى جانب دواليب وأسرة المدن الجامعية بالجامعة، ومؤخرا نجحت الوحدة في ابتكار علمي جديد يتضمن تحويل المخلفات البلاستيكية إلى خشب مقاوم للحريق يمكن التحكم في درجه صلابته ولونه وعمره الافتراضي، ويعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، ويوفر 6 مليارات جنيه من قيمة استيراد الأخشاب من الخارج، والتخلص من 30 مليون طن سنويا من مخلفات البلاستيك.

تلك الوحدة، توفر للطلاب في كلية الهندسة تطبيقا فعليا يعمل خلاله الطلاب على تنفيذ كراسي ومقاعد ومدرجات ومكاتب وغيرها من مستلزمات الجامعة والكليات ما يمكنهم ويساعدهم على التأهيل الى سوق العمل والقدرة على مواجهة تحدياته.

تحقق للجامعة الاكتفاء الذاتي من الأخشاب.. إنتاج الخشب البلاستيكي من المخلفات

في 24 فبراير الماضي، أقامت كلية الهندسة، المعرض الأول للمنتجات الخشبية بهدف عرض كافة المنتجات الخشبية التي نفذها الطلاب من خلال استخدام المخلفات البلاستيكية الى أخشاب وتصنيع منه منتجات متميزة، المعرض يضم 30 منتجا خشبيا من إنتاج وحدة الورش الإنتاجية، إلى جانب منتجات خشب الأرز البلاستيكي الذي تنفرد بصناعته كلية الهندسة بالجامعة، ووفقا لما أعلنه الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، أن الخشب البلاستيكي هو أحد البدائل المتوقع استخدامها كبديل للخشب بهدف تقليل فجوة الواردات والمساهمة في الحد من مشكلة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية والزراعية عديمة القيمة، ونجح فريق بحثي بالكلية في فصل عنصر "السيلكا" من قش الأرز لأول مرة، وهو الأمر المعقد الذى منع حدوث أي نجاحات سابقة في هذا الشأن نظراً لصعوبة عمليات فصل "السيلكا" من القش، ويساهم في التخلص من 40 مليون طن سنويا من مخالات البلاستيك، وتوفير نحو 22 مليار جنيه من قيمة استيراد الأخشاب سنويا، الى جانب أنه أقل تكلفة وأطول عمرا ومقاوم للحرائق وعدم امتصاصه للمياه.

وأضاف "زكي" أن وحدة الورش الإنتاجية تتولى تنفيذ كل الأعمال الإنتاجية والابتكارات المتميزة في مجال صناعة الأخشاب داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب أعمال الكريتال وأعمال الصاج والألوميتال والحدادة واللحام وتشغيل المعادن، وصيانة الأجهزة والمعدات، فضلا عن الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وهو ما يوفر الدخل للجامعة.