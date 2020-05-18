عاجل.. المدينة الجامعية بكفر الشيخ تستقبل 600 مصري عائد من الخارج

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المدينة الجامعية بنات بجامعة كفر الشيخ، تستقبل الآن، 600 مصري عائد من الخارج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة العالقين في الخارج.

وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الجامعة تستقبل أول فوج من العائدين من الخارج من دولة المملكة العربية السعودية، ويجرى تسكينهم حاليا بالمدينة الجامعية بنات لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وجرى تسليمهم الكمامات، ومحاليل تعقيم وبعض الهدايا العينية، كما جرى تسكينهم بالغرف عقب تعقيمها، والتأكد من توفير كل سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم. تابع دسوقي، أنه تواجد على رأس فريق العمل بالمدن الجامعية، موجهاً بتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.