ظافر العابدين: مسلسل "the Eddy" إضافة جديدة لي

علق الفنان ظافر العابدين على مسلسله "the Eddy" على منصة Netflix" قائلاً "مشروع مختلف من ألفه إلى يائه فهي مبنية على فرقة للجاز، ثم تتفرع الأحداث وتركيبة المسلسل مهمة جداً ومختلفة وتشمل أسماء كبيرة لها شهرة عالمية والمخرج حاصل على جائزة أوسكار وأول تجربة تليفزيونية له وكنت حريصا على التواجد في العمل عندما أتيحت لي الفرصة".

وتابع قائلاً حول كواليس قبوله للدور: "دور مختلف وجذاب لأي ممثل بلا تردد وافقت على المشاركة"، مشيراً إلى أن معايير اختياره للأعمال تعتمد سواء أكانت عربية او أجنبية على تحقيق إضافة حقيقية له فالأهم ليس العدد ولكن قيمة العمل ويهمني التواجد عربياً في مصر بالذات".

وكشف العابدين "أنا الآن موجود في لندن مع الأسرة قرابة الشهرين منذ توقف تصوير الجزء الثاني (عروس بيروت) بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه قضى شهرين كاملين في حظر كلي في لندن والآن تم تخفيف الحظر ونتمنى تسير الأمور للأفضل".