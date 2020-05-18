حقوق أسرة الموظف المتوفى.. اعرفها من قانون الخدمة المدنية

تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.

ونطرح في السطور التالية، أهم أسئلة وإجاباتها، عن مراعاة أسرة الموظف الحكومي عند وفاته أثناء الخدمة و ضوابط انهاء خدمة الموظف الحكومي او خروجه على المعاش ، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:

س1: هل راعى القانون أسرة الموظف عند وفاته؟

نعم، إذ نص على صرف الأجر الكامل لمدة شهرين عند وفاة الموظ.ف لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

س2: هل يجوز للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر؟

نعم، بشرط ألا يكون قد اتخدت ضده إجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على النحو المبين بالقانون.