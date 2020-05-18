بالزنجبيل والليمون.. كيف تعافى ابن رئيس تنزانيا من فيروس كورونا؟

في حديثه له خلال قداس الأحد، كشف الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، أن ابنه أصيب بفيروس كورونا قبل أن يتعافى سريعا بوسيلة بسيطة للغاية، حسب وصفه، معتبرا أيضًا أن الصلوات والدعاء، نجحت في تقليص عدد حالات كورونا في البلاد.

"الزنجبيل والليمون" هو المشروب الذي أدى لشفاء ابن رئيس تنزانيا، وبحسب وصفه خلال كلمته في القداس، ابنه أصيب بالفيروس، وتم شفاؤه في المنزل بمجرد شرب الزنجبيل والليمون، وهو الآن يؤدي تمرينات اللياقة البدنية.

كان الرئيس التنزاني قد أمر في منتصف مارس الماضي، بالصلاة لثلاثة أيام من أجل الخلاص من وباء كورونا، وكما ذكر في القداس، الذي تم بثه مباشرة من بلدة تشاتو في منطقة جايتا شمال غرب تنزانيا: "لقد استجاب الله لصلواتنا .. ونحمده أن استجاب لنا"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وقال الرئيس التنزاني، إن السياح توافدوا بكثافة على الرحلات الجوية المستأجرة للحضور إلى تنزانيا بسبب أمنها، على حد تعبيره،لافتا إلى إنه أمر وزير الحياة البرية والسياحة بعدم وضع السياح في الحجر الصحي والسماح لهم بالدخول في البلاد، إذا تبين أن درجة حرارتهم طبيعية.