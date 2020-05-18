سلمى الشماع: يجب تكوين جيش إعلامي للتوعية بخطر فيروس كورونا

ردت الإعلامية سلمى الشماع على سؤال طرحه عليها الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عما ينقص الراديو لكي يعود لرونقه، قائلة: المضمون وأن "نبطل نعمل شغلنا علشان نرضي الأذواق لأنه دورنا مش إننا ننزل لمستوى أقل من رجل الشارع فنحن من نصنع الذوق العام وليس من يرضيه، وهذا دور الإعلام أن ينير المجتمع".

وأضافت الشماع، أنه يجب أن يكون هناك جيش إعلامي مثلما يوجد جيش أبيض من الأطباء، وتكون مهمة الجيش الإعلامي النزول للشوارع ومقابلة المواطنين وأن يفهمهم للتوعية بخطر فيروس كورونا، "وأنها تقابل الكثير من الناس بيقولوا مفيش حاجة اسمها كورونا ودي مؤامرة وإحنا شعب بناكل بصل وثوم فمتقدرش علينا" ويجب أن يكون هناك جيش إعلامي لمواجهة هذه الظاهرة، والإعلام له دور كبير في توعية الناس بخطورة فيروس كورونا.

وتابعت، أنه يجب على المواطنين أن يحرصوا على نظافتهم الشخصية واحترام السلوكيات وعدم أذية الغير، وعلى كل شخص في مكانه أن يقدم ما يقدر عليه بوعي وإحساس بالمسؤولية فكلنا مسؤول، مشيرة إلى أن التليفزيون المصري نفتقد فيه فن البالية، المسرح، السينما، والفنون المختلفة كل هذه الثقافات أصبحت غير متاحة في التليفزيون المصري.