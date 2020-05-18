أسعار العملات اليوم الاثنين 18-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 18 مايو الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.89 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.89 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.