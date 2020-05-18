في طلب إحاطة.. نائبة تحذر من تبادل الكمامات أمام البنوك والمصالح

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، تطالب فيه بضرورة ارتداء الكمامات بشكل أساسي في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، واعتبارها شرطًا أساسيًا لدخول هذة الأماكن.

وحذرت النائبة من ظاهرة تبادل الكمامات أمام البنوك والمصالح الحكومية بين المواطنين، واستخدامها أكثر من مرة بين أكثر من شخص.

وأشارت "رزق الله" فى بيان لها، إلى أن البنوك وعدد من الجهات الحكومية اتخذت إجراءات مشددة في التعامل مع فيروس كورونا، وحذرت من دخول أي عميل دون ارتداء الكمامة، منعًا لانتقال العدوى بين المواطنين، لكن وُجدت بعض الممارسات الكارثية من قبل بعض المواطنين في هذا السياق، ما ينذر بكارثة حقيقية تهدر كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لمكافحة الفيروس.

وأكدت النائبة ظهور عدد من المواطنين أمام البنوك يتبادلون الكمامات فيما بينهم كوسيلة للدخول، مرجعة ذلك إلى عدم توافر الكمامات، وعدم قدرة كثيرين على شراء الكمامات بشكل يومي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظاهرة التبادل على أبواب البنوك.

وطالبت "رزق الله" بضرورة تعاقد البنوك والجهات الحكومية مع المصانع والشركات الخاصة بتوريد المستلزمات الطبية، لتوفير الكمامات مجانًا على أبواب البنوك لغير القادرين من المواطنين، وتوزيعها عليهم قبل الدخول، لضمان القضاء على ظاهرة تبادل الكمامات ومنع تفشي الفيروس.