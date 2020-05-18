"الاحتياطي الأمريكي": إحياء الاقتصاد قد لا يحدث قبل لقاح كورونا

اعتبر رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن إحياء اقتصاد البلاد يمكن أن يبدأ قريبا، لكنه أكد أن إنعاشه بالكامل قد لا يحدث قبل الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال باول، في حديث لقناة "CBS" الأمريكية، مساء أمس، إن المعطيات الأكثر أهمية في هذه المرحلة تتمثل بالبيانات الصحية ومؤشرات سير جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما دعا سكان البلاد "لمساعدة بعضهم بعضا" من أجل تجاوز الأزمة عبر مواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، في الوقت الذي تبدأ فيه السلطات المحلية عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأوضح: "في حال تعاملنا بشكل مدروس وحذر مع سبل فتحنا الاقتصاد، مع مواصلة الناس الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لكي نتجنب أي تفش جديد.. سيكون من الممكن أن تبدأ عملية الإحياء قريبا بما فيه الكفاية".

وشدد باول، على أن هذا السبيل سيكون طويلا وسيشهد خسائر جديدة في فرص العمل في يونيو، مبينا أن "إعادة الاقتصاد إلى مستواه الطبيعي بشكل كامل قد يتطلب الحصول على اللقاح".

وأكد رئيس النظام الاحتياطي الأمريكي تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار مدمرة وكبيرة، موضحا أن مستوى البطالة في البلاد قد يصل إلى 25% قبل بدء انخفاض هذا المؤشر، فيما لفت إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني قد تبلغ نحو 20%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 1.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 90 ألف حالة وفاة.