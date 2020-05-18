الأعلى للإعلام يرصد 493 ملاحظة على 25 مسلسلا في أول 3 أسابيع برمضان

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 493 ملاحظة على 25 مسلسلا في الأسابيع الثلاثة الأولى بشهر رمضان، إذ رصدت اللجان 127 ملاحظة في الأسبوع الثالث، وهو الرقم الأقل مقارنة بالأسبوع الأول حيث تم رصد 219 ملاحظة بينما تم رصد 147 ملاحظة في الأسبوع الثاني لعرضها.

كما رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 11 ملاحظة على برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال على قناة "MBC مصر" خلال عرضه بالأسبوع الثالث في شهر رمضان.

وبذلك يرتفع عدد مخالفات برنامج رامز في الأسابيع الثلاث الأولى إلى 53 ملاحظة، إذ رصد التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" 42 ملاحظة في أول أسبوعين بواقع 30 ملاحظة في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان، وتبيّن من الرصد أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، بينما تم رصد 12 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

وأعلن المجلس تقريره الأسبوعي الثالث برصد 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وبحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".