بعد 8 حالات سرقة .. سقوط تشكيل عصابي سرقة سيارات الجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين (مالك معرض تأجير سيارات - محاسب ، له معلومات مسجلة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.