أمن مطروح يضبط 12 كيلوحشيش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد له بالطريق الدولى الساحلى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12,500 كيلو جرام"- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.. هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.