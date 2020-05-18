أمن الجيزة يكشف تفاصيل محاولة اختطاف نجل مقاول مقابل مليون جنيه فدية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف ، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من كل من (مقاول سائق) بإختطاف نجل شقيق لمقاول (موظف مُقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ) حال إنتظاره داخل سيارة السائق بدائرة القسم ، وأفاد السائق بأنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المختطف وتوجها للمنطقة المُشار إليها لتحصيل مبلغ مالى "جمعية" ولدى وصولهما قام بتركه داخل السيارة وعقب عودته إكتشف إختفائه والسيارة ، وفى وقت لاحق تلقى إتصال هاتفى من هاتف محمول طلب خلاله مجهول (مبلغ مليون جنيه) مقابل إطلاق سراح المختطف ، وفى وقت لاحق عُثر على السيارة باحدى المناطق بدائرة القسم .

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (السائق المُبلغ ، وسائق أخر وخفير خصوصى) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان إحتجازه بمحل عمل المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وتبين أنه مصاب بكدمة بالوجه .

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول أنه نظراً لإرتباطه بصلة قرابة بعائلة المجنى عليه وعلمه بثرائهم فعقد العزم على خطفه ومساومتهم على دفع مبلغ الفدية ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الثانى والثالث لإرتكاب الواقعة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.