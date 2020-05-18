الدولية لحقوق الإنسان تتخوف من عودة داعش لـ3 محافظات عراقية

أبدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في بيان، "قلقها من المعلومات الواردة من مكتب العراق عن وجود أدلة بقيام طائرات حمل ومروحية بمساعدة العناصر الداعشية في مناطق صلاح الدين ونينوى وديالي"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأوضح مكتب مفوض الشرق الأوسط، ومبعوثها الخاص لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد أنه "لم يتفاجئ بالمعلومات، كون كل التقارير التي أرسلها في السابق للجهات الأممية لفتت إلى عدم إنهاء وجود تلك المجموعات التكفيرية، خصوصًا بعد أن قامت جهات دولية بتسهيل مرورها إلى الحدود العراقية السورية".

مكتب أممي: عودة الإرهاب إلى الشرق الأوسط لا يخدم أحدًا

وأكد المكتب الأممي، أن "عودة الإرهاب إلى الشرق الأوسط لا يخدم أحدًا، وأن البؤس والتهجير قد يتضاعف نتيجة إصرار بعض الجهات على إبقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة لتصفية الحسابات السياسية، والتي لا تأخذ بحساباتها أدنى الحقوق لجهة العيش الكريم والآمن"، داعيًا "الدول إلى توحيد الجهود" لمكافحة الارهاب.

وكلف "أبو سعيد" مستشاره الخاص الدكتور حيدر الشرع، بمتابعة الموضوع مع الجهات الحكومية المعنية، للوقوف على كل التفاصيل بغية العمل على أخذ التدابير الوقائية الإنسانية.