بعد 12 واقعة سرقة .. أمن الجيزة يضبط تشكيل نسائي للنشل

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (ثلاث سيدات لهم معلومات مسجلة ، مقيمات بالإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهن الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهن بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات إعترفن تفصيلياً بإرتكابهن عدد (12) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهن ضبط عدد (13 هاتف محمول - مبلغ 3100 جنيه - حافظة نقود) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.