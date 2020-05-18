إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين .. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1008) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:ضبط المدير المسئول عن شركة لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (6,164 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – كفته – كبده مُجمدة – أرز أبيض – مكرونة – دقيق فاخر") بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (21,760 طن سلع غذائية "معجون طماطم – ملح – عصير مانجو خام – سكر حر " مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر – وكذا 11388 عبوة سلع غذائية "عصائر – صلصة طماطم – كاتشب – مستردة – مايونيز "منتج نهائى") بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,120 طن سلع غذائية "سكر حر – زبيب) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها .

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته عدد (27798 قرص وعبوة وأمبول من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) مُهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .

ضبط مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لإنتاجه عدد (14000 قطعة "كمامة – دعامة كمامة") بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى – مستلزمات إنتاج" – وكذا 2 ماكينة كى "أدوات إنتاج" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (1,140 طن من السلع الغذائية "السكر الحر") بها تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.