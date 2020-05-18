خلال 24 ساعة ضبط 163 قطعة سلاح نارى و201 مخدرات وتنفيذ 50711 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :

ضبط (عدد 163 قطعة سلاح نارى، بحوزة 142 متهم).. وذلك على النحو التالى:(13) بندقية آلية .

(31) بندقية خرطوش .

(6) طبنجات .

(113) فرد محلى.

(154) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة .

ضبط (197) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (50711) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(273) حكم جناية.

(14410) حكم حبس جزئى.

(3147) حكم حبس مستأنف.

(24197) حكم غرامة.

(8684) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (8 متهمين) إرتكبوا (7 حوادث متنوعة).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (201) قضية مخدرات بحوزة (218) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت ( 16,140 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,439 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,118 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (538 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (135 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (90 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,207 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 50 جرام).

عدد (2790) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (187) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:

إعادة (دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (18714) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (87) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.